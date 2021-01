O estado de saúde do radialista e ex-político paranaense Algaci Tulio piorou nesta sexta-feira (1º). Segundo postagem da família nas redes sociais dele, Algaci precisou ser entubado por piora no quadro respiratório. O radialista está internado com coronavírus (covid-19) no Hospital Vita desde o dia 28 de dezembro, em Curitiba, quando precisou ser encaminhado para a Unidade de Tratamento Intensivo (UTI).

Até a quarta-feira (30), nas redes sociais, a informação divulgada era de que Algaci Tulio apresentava um quadro de saúde estável, respondendo bem à oxigenação e em tratamento com antibióticos, corticoide e anticoagulante.

Na postagem desta sexta-feira, na página pública do radialista no Facebook, a família pede orações. “Não está sendo uma luta fácil , como achávamos que seria. Peço a Deus Pai que dê força pra que meu amor saia dessa e vença essa batalha. Peço muita oração pro Algaci Tulio. Deus de misericórdia, olha o Alga”, diz o texto.