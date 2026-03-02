Integração temporal no transporte de Curitiba cresce 23% em 2025

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O transporte coletivo de Curitiba registrou 1,78 milhão de integrações temporais em 2025, um aumento de 23% em relação a 2024. Segundo levantamento da Urbanização de Curitiba (Urbs), essa modalidade de integração possibilitou uma economia de R$ 10,7 milhões para os passageiros no ano passado.

As integrações temporais permitem a troca de linhas por um determinado período sem pagar nova passagem. Diferente da integração física feita em terminais, a temporal pode ocorrer entre locais distintos como estações-tubo, pontos de ônibus e terminais com outros equipamentos públicos.

Atualmente, Curitiba conta com 266 opções de integrações temporais, incluindo terminais, linhas, pontos, estações-tubo, praças e outros locais. O uso é exclusivo para quem possui cartão-transporte Urbs (usuário e estudante), com tempo de utilização variando conforme local e tipo de conexão.

As integrações mais utilizadas em 2025 foram nas estações-tubo da Linha Verde (387.925 conexões), Cruz do Pilarzinho (167.088) e conexões das regionais com o transporte coletivo (115.188). As praças Rui Barbosa e Carlos Gomes, que iniciaram integrações em agosto e novembro respectivamente, somaram 70.772 integrações.

Com a nova concessão do transporte coletivo, está prevista a ampliação da integração temporal para todas as linhas. Isso permitirá que os passageiros escolham as melhores rotas e conexões para chegar mais rapidamente aos seus destinos, segundo informações da Urbs.