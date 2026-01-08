Instituto oferece educação completa e gratuita para adolescentes

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Instituto Leo Perussolo (ILP) está com inscrições abertas para o Edital 2026, oferecendo 30 vagas gratuitas para adolescentes entre 14 e 18 anos que residem em Curitiba e região metropolitana. A iniciativa busca acolher jovens no contraturno escolar, oferecendo formação complementar em diversas áreas.

“O Instituto consegue ensinar as coisas de forma descontraída, com projetos e oportunidades para os adolescentes, assim atingindo suas metas de conseguir um trabalho” comenta o ex-aluno Murilo Arthur Giosele, 17 anos.

+ Leia mais Ferver limão com canela: para que serve e por que essa prática ganhou espaço nas casas brasileiras

No ILP, os adolescentes participam de uma formação completa que inclui disciplinas tradicionais como língua portuguesa, matemática e inglês, além de áreas como tecnologia e expressões artísticas através de música, teatro e cinema. A prática esportiva também faz parte do currículo, garantindo desenvolvimento físico e mental equilibrado.

O diferencial da instituição está na abordagem que vai além do conteúdo acadêmico. Os jovens têm acesso a oficinas de aprendizagem e um Ciclo de Palestras focado em empregabilidade e Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). Para garantir o bem-estar integral dos participantes, o Instituto oferece apoio psicológico e na área da saúde, trabalhando competências essenciais como resiliência e inteligência emocional.

Para viabilizar a participação de todos, independentemente da condição socioeconômica, o ILP fornece vale transporte e alimentação de forma totalmente gratuita aos participantes.

A seleção dos candidatos considera diversos aspectos: situação social, idade, nível de comprometimento e motivação, histórico escolar (analisando frequência e desempenho), participação em atividades extracurriculares e apoio familiar.

Os interessados podem se inscrever preenchendo o formulário “Vagas 2026” disponível no site da instituição.

Fundado em 2022, o Instituto Leo Perussolo já transformou a vida de dezenas de jovens através de sua proposta de educação integral, preparando-os tanto para o mercado de trabalho quanto para o exercício pleno da cidadania.

A iniciativa conta com parceiros importantes como Almagro Contabilidade, Ateliê Profícia Maria, Centro Cultural Miguel de Cervantes, Construtora San Remo, Enfinity, Festval, GPAC, Instituto GRPCOM, Instituto Joule, Kangoo, Marins de Souza Advogados, Mota Móveis, Prestinaria A Casa dos Pães, Positivo ADS, RJ Uniformes e The Dream School.