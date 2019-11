O Programa Impulso, do Instituto GRPCOM, realizou ontem (26) o evento de reconhecimento do 1º Prêmio Impulso de Boas Práticas no 3º Setor. A premiação teve como principal objetivo a valorização e reconhecimento das práticas de Gestão e Comunicação que acontecem dentro das instituições sociais do Paraná que possuem o cadastro e o diagnóstico completos no Programa Impulso.

Ao todo, foram inscritas 256 práticas de 145 Organizações da Sociedade Civil (OSCs) de todo o estado do Paraná, divididas em 13 categorias. Todas as práticas que obtiveram nota mínima de sete pontos foram certificadas. As instituições com melhores práticas em cada categoria foram premiadas com um troféu, confeccionado especialmente para o evento.

O troféu do Grandprix ficou com o Instituto Unidos Pela Vida, que trabalha para que a fibrose cística seja mais conhecida e mais facilmente diagnosticada e tratada para dar mais qualidade de vida às pessoas que sofrem com a doença. A prática desenvolvida foi a organização do Encontro Nacional de Desenvolvimento de Associações de Fibrose Cística, organizado pela instituição.

“Desde a fundação, nós sempre nos preocupamos muito com gestão estratégica da Instituição e elaborar projetos que impactassem a vida das pessoas e o Impulso veio para, de fato, impulsionar nossas iniciativas em alcance nacional. Esse prêmio representa muito para nossa instituição”, diz emocionada a fundadora do Instituto Unidos pela Vida, Verônica Stasiak.

O evento contou com a participação de cerca de 270 pessoas de todas as regiões do Paraná. Os prêmios e certificados foram entregues pelos apresentadores da RPC Jason Goulart e Michelly Correa que abrilhantaram ainda mais o prêmio.

“As instituições precisam de mais visibilidade e de reconhecimento, afinal, é através disso que conseguem parcerias e podem aumentar a sua relevância na comunidade. Com o Prêmio do Impulso, conseguimos unir essas duas necessidades em um único evento inédito e exclusivo para as OSC do Paraná”, explica Elaine Tezza, gestora do Programa Impulso.

Confira a lista dos certificados e premiados:

– APAVE: Associação de Protetores de Áreas Verdes de Curitiba e Região Metropolitana (Curitiba). Categoria: Avaliação e Monitoramento de Impacto. Prática: Painel de Indicadores das RPPNs Brasileiras.

– Encontro Fraterno Lins de Vasconcelos (Maringá). Categoria: Avaliação e Monitoramento de Impacto. Prática: Monitoramento e Avaliação de Impacto.

– Associação Um Chute para o Futuro (Foz do Iguaçu). Categoria: Captação de Recursos. Prática: Método Estratégico de Seleção de Editais.

– Associação dos Amigos de Prevenção do Câncer (Pato Branco). Categoria: Captação de Recursos. Prática: Lavanderia como Captação de Recursos.

– Fraternidade da Capulana (Campo Largo). Categoria: Compliance e Análise de Riscos. Prática: Ouvidoria – Custo Zero!

– Pequeno Cotolengo do Paraná – Dom Orione (Curitiba). Categoria: Compliance e Análise de Riscos. Prática: Implantação do Programa de Integridade.

– Instituto A.Yoshii (Londrina). Categoria: Comunicação Interna. Prática: Campanha do Meio Ambiente 2019.

– Sociedade Civil Nossa Senhora Aparecida – SCNSA (Foz do Iguaçu). Categoria: Comunicação Interna. Prática: Reunir e Progredir!

– Pescadores de Vidas (Sarandi). Categoria: Comunicação Interna. Prática: Informativo Semanal.

– Associação de Assistência Social de Castrolanda (Castro). Categoria: Gestão de Pessoas. Prática: Capacitação acerca de dificuldades comportamentais em crianças e adolescentes.

– Universidade Livre para Eficiencia Humana (Curitiba). Categoria: Gestão de Pessoas. Prática: Melhoria na Gestão de Pessoas.

– Associação dos Amigos do Hospital de Clínicas (Curitiba). Categoria: Gestão de Projetos. Prática: Edital de Projetos

– Casa Acolhedora Mãe e Senhora de Todos os Povos (Londrina). Categoria: Gestão de Projetos. Prática: Gestão de Projetos Institucionais.

– Associação Nariz Solidário (Curitiba). Categoria: Gestão de Voluntários. Prática: Processo seletivo e formativo de Voluntários.

– Sociedade Filantrópica Semear de Medianeira (Medianeira). Categoria: Gestão de Voluntários. Prática: Controle Eficiente

– Associação Casa Família Maria Porta do Céu (Foz do Iguaçu). Categoria: Gestão Estratégica. Prática: Instituição sendo percebida como empresa.

– AMESFI (Medianeira). Categoria: Gestão Estratégica. Prática: Não há limites para quem quer fazer o bem.

– Associação Medianeirense de Portadores de Parkinson (Medianeira). Categoria: Gestão Estratégica. Prática: Encontro Semanal da Sociedade Parkinsoniana de Medianeira e Região.

– Elo Apoio Social e Ambiental (Curitiba). Categoria: Gestão Financeira. Prática: Transparência e credibilidade na gestão financeira.

– Associação Real Lince de Karate-do (Francisco Beltrão). Categoria: Gestão Financeira. Prática: Excelência Em Gestão Financeira.

– Associação Assistencial e Promocional Casa da Paz (Umuarama). Categoria: Jurídico. Prática: Jurídico em dia.

– Casa Transitória Fabiana de Jesus (Ponta Grossa). Categoria: Jurídico. Prática: Olhando para o futuro!

– Irmandade Evangélica Betânia (Curitiba). Categoria: Liderança. Prática: Juntos somos melhores: Liderança e gestão participativa.

– Elo Apoio Social e Ambiental (Curitiba). Categoria: Liderança. Prática: Liderança participativa e sentimento de dono

– FEPE – Fundação Ecumênica de Proteção ao Excepcional (Curitiba). Categoria: Mkt e Mídias Sociais. Prática: Mídia para engajamento social

– CEMUC – Centro de Apoio às Mulheres e ao Casal Grávido (Curitiba). Categoria: Mkt e Mídias Sociais. Prática: Blog e Fanpage “Parto Amoroso” tornaram-se ponto de referência para gestantes.

– Unidos pela Vida – Instituto Brasileiro de Atenção à Fibrose Cística (Curitiba). Categoria: Parcerias e Relacionamento Institucional. Prática: Encontro Nacional de Desenvolvimento de Associações de Fibrose Cística.

– Aldeias Infantis SOS Brasil (Foz do Iguaçu). Categoria: Parcerias e Relacionamento Institucional. Prática: Programa “Impacta ODS”: parcerias inovadoras e lúdicas para a difusão os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável

– Projeto Ajudei (Colombo). Categoria: Parcerias e Relacionamento Institucional. Prática: Respeito a toda forma de vida.