Instabilidade afeta 156 e Ouvidoria da Saúde em Curitiba

A Central 156 e a Ouvidoria da Saúde de Curitiba enfrentam instabilidade nesta terça-feira (3/3) devido a problemas técnicos na operadora Oi. Os números 156 e 0800-644-0041 estão temporariamente indisponíveis para recebimento de ligações.

O Instituto das Cidades Inteligentes (ICI), responsável pela infraestrutura dos canais, já acionou a operadora. A previsão é que os serviços sejam normalizados por volta das 17h30 de hoje.

Enquanto o problema persiste, os cidadãos podem utilizar números alternativos via operadora Embratel:

– 3074-6456 para o serviço 156

– 3074-6464 para a Ouvidoria da Saúde

Além disso, a Central 156 continua disponível através de canais digitais:

– Aplicativo 156 (Android e iOS)

– Portal de serviços: https://156.curitiba.pr.gov.br/

No portal, é possível registrar solicitações ou conversar em tempo real com um teleatendente por meio do chat.