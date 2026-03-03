Prefeitura informa

Instabilidade afeta 156 e Ouvidoria da Saúde em Curitiba

Central 156 chega a mais de 9 milhões de atendimentos no 1º semestre de 2025. Foto: Levy Ferreira/SECOM

A Central 156 e a Ouvidoria da Saúde de Curitiba enfrentam instabilidade nesta terça-feira (3/3) devido a problemas técnicos na operadora Oi. Os números 156 e 0800-644-0041 estão temporariamente indisponíveis para recebimento de ligações.

O Instituto das Cidades Inteligentes (ICI), responsável pela infraestrutura dos canais, já acionou a operadora. A previsão é que os serviços sejam normalizados por volta das 17h30 de hoje.

Enquanto o problema persiste, os cidadãos podem utilizar números alternativos via operadora Embratel:

– 3074-6456 para o serviço 156
– 3074-6464 para a Ouvidoria da Saúde

Além disso, a Central 156 continua disponível através de canais digitais:

– Aplicativo 156 (Android e iOS)
– Portal de serviços: https://156.curitiba.pr.gov.br/

No portal, é possível registrar solicitações ou conversar em tempo real com um teleatendente por meio do chat.

