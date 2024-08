Inscrições para vestibular da UFPR terminam nesta quinta; veja como fazer a sua

As inscrições para os candidatos do Vestibular 2025 da Universidade Federal do Paraná (UFPR) terminam nesta quinta-feira (22). São 5.278 vagas em 124 cursos, nos campi de Curitiba, Jandaia do Sul, Matinhos, Palotina, Pontal do Paraná e Toledo. A prova da primeira fase está agendada para o dia 20 de outubro, às 14 horas.

Do total de vagas ofertadas pela UFPR para 2025, no mínimo 50% são destinados para estudantes que fizeram o ensino médio integralmente em escolas públicas (o percentual varia conforme o curso). Dentro dessa reserva há cotas para candidatos de baixa renda, pretos e pardos, indígenas, pessoas com deficiência e, a partir deste ano, também para quilombolas, categoria incluída a partir da revisão da Lei de Cotas.

A UFPR ainda oferece, em cada curso, uma vaga suplementar para pessoas com deficiência. Para esta vaga, qualquer candidato pode se inscrever, desde que comprove sua condição de pessoa com deficiência.

Cotas por renda

Para a categoria renda, o limite foi alterado, também durante a revisão da Lei de Cotas. Agora, o máximo admitido para concorrer nessa categoria é um salário mínimo mensal por pessoa da família. Até o ano passado, este limite era de 1,5 salário mínimo.

Bancas

Os candidatos a vagas de cotas precisam passar por bancas de validação de autodeclaração. Para pretos e pardos, a banca consiste em entrevista por vídeoconferência. Para as demais categorias, a banca é documental, ou seja, os candidatos devem enviar documentos que comprovem a condição declarada no momento da inscrição.

Inscrição

A taxa de inscrição no vestibular é de R$ 195, sendo que os candidatos que já se inscreveram e pagaram a taxa, mas querem mudar a opção de curso, língua estrangeira, cidade da prova da primeira fase e/ou perfil socioeconômico podem fazer as alterações até o meio-dia de 27 de agosto, mediante pagamento de uma taxa de R$ 45,00.

Os interessados devem se inscrever no site do Núcleo de Concursos da UFPR (www.nc.ufpr.br).

Provas da UFPR ocorrem em duas fases

A prova da primeira fase do Vestibular UFPR 2025 está agendada para o dia 20 de outubro, às 14 horas. No momento da inscrição o candidato pode escolher o local onde deseja fazer essa prova. São 11 opções: Cascavel, Curitiba, Guarapuava, Jandaia do Sul, Joinville, Londrina, Maringá, Matinhos, Palotina, Paranaguá e Toledo.

A prova da primeira fase terá 90 questões objetivas, distribuídas entre as disciplinas de Matemática, Física, Química, Biologia, Geografia, História, Língua Estrangeira Moderna (Alemão, Espanhol, Francês, Inglês, Polonês, Japonês ou Italiano), Língua Portuguesa, Literatura Brasileira, Filosofia e Sociologia. O programa oficial de prova está disponível no site do NC/UFPR.

A segunda fase consistirá em uma prova de Produção e Compreensão de Textos, marcada para o dia 1º de dezembro, às 14 horas, para todos os candidatos convocados para essa fase.

No dia 2 de dezembro, às 14 horas, serão aplicadas as provas de Conhecimentos Específicos, apenas para os candidatos inscritos para cursos que têm essa exigência. No mesmo dia, às 10h30, acontece a Prova Teórica Objetiva para os candidatos ao curso de Música.

A divulgação do resultado final do Vestibular 2025 está prevista para o dia 17 de janeiro de 2025.

