Inscrições para Vale Transporte Esportivo em Curitiba começam hoje

A Prefeitura de Curitiba abre nesta quinta-feira (19/2) as inscrições para o programa Vale Transporte Esportivo (VTE). O benefício visa garantir o deslocamento e fortalecer a permanência de jovens atletas em atividades esportivas na cidade.

Podem solicitar o VTE instituições sem fins lucrativos sediadas em Curitiba que desenvolvam atividades esportivas, desde que atendam aos critérios estabelecidos na legislação municipal. Os atletas beneficiados devem ter entre 14 e 18 anos, estar matriculados em escolas públicas e vinculados a entidades com projetos aprovados pela Comissão de Incentivo ao Esporte.

A previsão é atender 2.100 jovens em 2026, com repasses realizados até novembro. O programa conta com recursos do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (Comtiba), administrado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano.

A gestão do VTE é responsabilidade da Secretaria Municipal do Esporte, Lazer e Juventude, que também fiscaliza os procedimentos do programa. Informações completas e orientações para inscrição estão disponíveis no site https://incentivoesporte.curitiba.pr.gov.br/.