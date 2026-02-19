Incentivo

Inscrições para Vale Transporte Esportivo em Curitiba começam hoje

1 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por SECOM Tai
- Atualizado: 19/02/26 17h02
Prazo para inscrição no Vale Transporte Esportivo começa nesta quinta-feira (19/2). Foto: Hully Paiva/SECOM

A Prefeitura de Curitiba abre nesta quinta-feira (19/2) as inscrições para o programa Vale Transporte Esportivo (VTE). O benefício visa garantir o deslocamento e fortalecer a permanência de jovens atletas em atividades esportivas na cidade.

Podem solicitar o VTE instituições sem fins lucrativos sediadas em Curitiba que desenvolvam atividades esportivas, desde que atendam aos critérios estabelecidos na legislação municipal. Os atletas beneficiados devem ter entre 14 e 18 anos, estar matriculados em escolas públicas e vinculados a entidades com projetos aprovados pela Comissão de Incentivo ao Esporte.

A previsão é atender 2.100 jovens em 2026, com repasses realizados até novembro. O programa conta com recursos do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (Comtiba), administrado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano.

A gestão do VTE é responsabilidade da Secretaria Municipal do Esporte, Lazer e Juventude, que também fiscaliza os procedimentos do programa. Informações completas e orientações para inscrição estão disponíveis no site https://incentivoesporte.curitiba.pr.gov.br/.

Siga a Tribuna no Google, e acompanhe as últimas notícias de Curitiba e região!
Seguir no Google
Tags
Comunique erros
Voltar ao topo
O conteúdo do comentário é de responsabilidade do autor da mensagem. Ao comentar na Tribuna você aceita automaticamente as Política de Privacidade e Termos de Uso da Tribuna e da Plataforma Facebook. Os usuários também podem denunciar comentários que desrespeitem os termos de uso usando as ferramentas da plataforma Facebook.