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Inscrições para cursos gratuitos na área da saúde terminam nesta quarta

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Tribuna do Paraná
Por Eduardo Luiz Klisiewicz
- Atualizado: 01/07/26 10h02
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Imagem mostra uma mulher com máscara e jaleco de saúde preparando uma injeção/vacina
Cursos técnicos gratuitos na área de saúde. Foto: Tânia Rego/EBC

Terminam nesta quarta-feira (1º) as inscrições para quatro cursos gratuitos do Formatec-SUS (Programa Nacional de Formação Técnica para o SUS). Com duração entre 16 e 18 meses e aulas em Curitiba, a formação é garantida pelo Instituto Federal do Paraná. O edital com as informações para a inscrição está disponível no site da instituição.

Estão abertas vagas em quatro cursos:

  • Técnico em Enfermagem (duração de 18 meses e aulas no período da tarde – 30 vagas);
  • Técnico em Radiologia (duração de 16 meses e aulas no período da tarde – 30 vagas);
  • Técnico em Saúde bucal (duração de 16 meses e aulas no período da tarde – 21 vagas);
  • Técnico em Prótese dentária (duração de 16 meses e aulas no período da manhã – 25 vagas).

As aulas são presenciais, de segunda a sexta-feira. A parte teórica dos cursos de Enfermagem, Radiologia e Saúde Bucal será ministrada na UFPR, enquanto as práticas serão nos laboratórios do campus do IFPR. No curso de Prótese Dentária, todas as aulas acontecem no IFPR.

Os alunos do curso de Técnico em Enfermagem e Radiologia farão estágio supervisionado em hospitais, unidades de saúde e outras instituições do SUS associadas ao programa.

Confirme sua inscrição até esta quarta-feira no site do IFPR.

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