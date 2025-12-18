Infrações por excesso de velocidade caem 30% em Curitiba após nova sinalização

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

As infrações por excesso de velocidade em Curitiba apresentaram redução de quase 30% nos primeiros dez meses de 2025 em comparação com o mesmo período do ano anterior. A queda é atribuída ao reforço da sinalização dos radares e às ações de fiscalização e educação no trânsito realizadas pela Superintendência de Trânsito (Setran) da cidade.

De janeiro a outubro de 2025, foram registradas 416.838 autuações por desrespeito aos limites de velocidade nas vias de Curitiba, contra 589.210 no mesmo período de 2024, representando uma redução de 29,2%.

Segundo estudos do Observatório Nacional de Segurança Viária (ONSV), coordenado pela Universidade Federal do Paraná (UFPR), o excesso de velocidade é um dos principais fatores de risco para acidentes de trânsito, podendo provocar mortes e lesões mais graves nas vítimas.

Economia de tempo insignificante

Uma pesquisa realizada em 2023 por pesquisadores da UFPR analisou o comportamento de 19 motoristas na área calma de Curitiba, onde o limite de velocidade é de 40 km/h. O estudo concluiu que a economia de tempo dos motoristas que excederam os limites de velocidade foi insignificante, com média de apenas 3 segundos por quilômetro rodado.

A engenheira civil Louise Fuhrmann, responsável pelo estudo, enfatiza que é preciso mudar a mentalidade dos motoristas para evitar sinistros e mortes por excesso de velocidade. Ela ressalta que a baixa velocidade garante maior segurança, especialmente para pedestres em caso de atropelamentos.

O coordenador do grupo de pesquisa do ONSV da UFPR, Jorge Thiago Bastos, destaca que o estudo traz evidências importantes sobre o comportamento dos condutores e a importância da implantação de áreas calmas para a gestão da velocidade nos municípios brasileiros, visando reduzir os índices de mortes e lesões no trânsito.