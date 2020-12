Um incêndio em um restaurante em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, assustou quem passava pela Rua Xv de Novembro, no final da manhã desta quarta-feira (02). O fogo consumiu grande parte do último andar de um prédio de três andares, onde ficava o restaurante. Ninguém se feriu.

As chamas foram tão fortes que toda parte do teto ficou chamuscada e os vidros todos quebrados por causa do forte calor. O incêndio ocorreu na esquina das ruas Mendes Leitão e XV de Novembro, no Centro de São José dos Pinhais. Ruas do entorno foram bloqueadas por causa da ocorrência.

Três viaturas do Corpo de Bombeiros foram encaminhadas ao local para controlar as chamas, entre elas dois caminhões e uma caminhonete. Quatro botijões de gás foram retirados do local para evitar maiores problemas. Ainda não se sabe o que pode ter causado o incêndio.

Estabelecimento foi destruído pelas chamas em São José dos Pinhais. Foto: Colaboração/José Souza.

