Um incêndio destruiu parte de um edifício comercial localizado no bairro Água Verde na tarde deste domingo (30). três viaturas do Corpo dos Bombeiros foram acionados por volta das 15h para dar atendimento à ocorrência, que parou o trânsito na esquina das avenidas República Argentina e Getúlio Vargas. Não há informação de feridos.

Imagens: Colaboração / Rafael Waltrick

“Fizemos o uso de caminhões com alto plataforma e escada mecânica. É um prédio comercial e quando os Bombeiros chegaram as escadas estavam tomadas por fumaça, o que dificultou bastante o combate. O incêndio foi na cobertura do prédio”, explicou o coronel Vasco, responsável pelos Bombeiros, que atendeu a ocorrência.

A empresa atingida é uma produtora de fotos e vídeos. “São três salas comerciais, de uma empresa de filmagem. Não sabemos se existe ou não vítimas, mas por ser um prédio comercial há chance de não ter. As equipes ainda vão permanecer no local um tempo”, acrescentou.

Ainda não se sabe o que provocou o incêndio, já que os Bombeiros não chegaram a tempo de identificar a origem, pois o fogo – incêndio considerado de grandes proporções – se alastrou rapidamente.

Curiosos se aglomeraram nas ruas próximas. O trânsito ficou complicado.

Foto: Eduardo Matysiak / Folhapress

