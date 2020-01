Um incêndio atingiu o Hospital dos Olhos, no bairro Batel, em Curitiba, na manhã desta segunda-feira (20). Segundo o Corpo de Bombeiros, as chamas começaram em um ar-condicionado, instalado no terceiro andar do prédio, localizado na Alameda Presidente Taunay. O trânsito chegou a ficar bloqueado na região.

continua depois da publicidade

Uma pessoa que passou mal após inalar a fumaça precisou ser encaminhada ao hospital. Segundo os bombeiros, foram deslocados três caminhões de combate a incêndio, sendo um deles plataforma, para atendimento das chamas. O fogo começou por volta das 9h30 desta manhã e foi controlado cerca de uma hora depois.

O prédio chegou a ser totalmente esvaziado para atendimento do Corpo de Bombeiros.

Trânsito complicado

O incêndio causou um grande transtorno no trânsito no entorno do hospital, que ficou bloqueado entre as Avenida Vicente Machado e Alameda Doutor Carlos de Carvalho. Por volta das 11h o fluxo era normal no entorno.