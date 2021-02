O barracão de uma fábrica de brinquedos foi atingido por um incêndio de grandes proporções por volta das 16h desta segunda-feira (8), em Colombo, na região metropolitana de Curitiba. Funcionários da empresa que fica localizada no bairro Atuba ainda estavam trabalhando quando o fogo começou. Duas pessoas ficaram feridas.

Funcionários tentaram apagar as chamas com extintores, mas por causa dos produtos químicos que estavam no barracão, as chamas se alastraram rapidamente. Por sorte, o fogo não atingiu outros barracões.

Um homem de 48 anos sofreu queimadura leve no braço e um rapaz de 23 anos chegou a inalar fumaça. Ambos foram socorridos por uma equipe pelo Corpo de Bombeiros e levados até a UPA do Maracanã. A causa do incêndio vai ser investigada.

