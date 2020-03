Uma das vias mais importantes do Prado Velho, em Curitiba, vai passar por uma revitalização em seu asfalto. A Rua Imaculada Conceição, que liga o Guabirotuba ao Prado Velho e Rebouças, com 1.515 metros de extensão, já recebe máquinas da Prefeitura desde o final da última semana. O trecho revitalizado será da Rua Salgado Filho, cruzamento com a Linha Verde, até a Engenheiro Rebouças.

A rua passa em frente à Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC-PR) e é utilizada por nove linhas do sistema de transporte coletivo. As melhorias fazem parte do novo ciclo de obras do plano de recuperação da malha viária de Curitiba, que abrange 61 ruas e 86 quilômetros.

De acordo com a previsão da equipe de engenharia da Secretaria Municipal de Obras Públicas, que coordena a execução dos serviços, o trabalho deve durar cerca de cinco dias úteis. “Concluindo a requalificação do pavimento da Imaculada Conceição, iremos fresar e recapar outras três ruas no bairro Prado Velho, nesta ordem: a Comendador Roseira, a Aluízio Finzeto e a Baltazar Carrasco dos Reis”, explicou o secretário municipal de Obras Públicas, Rodrigo Rodrigues.

As linhas que serão impactadas no local são:

011 Interbairros I (anti-horário);

050 Interbairros V;

165 Universidades;

175 Bom Retiro/ PUC;

471 Vila São Paulo;

472 Uberaba;

475 Canal Belém;

518 PUC/Rodoferroviária;

614 Fazendinha/PUC.

Além da Rua Imaculada Conceição, trechos de outras três ruas do Prado Velho receberão melhorias nos seus pavimentos. Na Comendador Roseira, a obra acontecerá em 660 metros a partir do cruzamento com a Imaculada até o encontro com a Rockfeller. Na Rua Aluízio Finzeto, a revitalização alcançará 1.110 metros do trecho entre a Marechal Floriano Peixoto e a Francisco Nunes. E, na Baltazar Carrasco dos Reis serão mais 902 metros de asfalto novo entre a Conselheiro Laurindo e a Comendador Franco.

Desviar é melhor

Aos motoristas que precisarão trafegar pela Rua Imaculada Conceição durante o período das obras, a Setran sugere dois caminhos alternativos. O primeiro deles é pela Avenida Comendador Franco. O segundo é pela Rua Francisco Nunes, até chegar na Rua Engenheiros Rebouças.

Para o motorista que estiver na Avenida Salgado Filho, o desvio pela Francisco Nunes também pode ser acessado a partir da Rua Thomas Edison (com conversão à esquerda) e na sequência pela Rua Professora Regina Célia Marinoni (à direita).