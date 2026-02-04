Imóvel na Rua Doutor Faivre não pertence à Prefeitura de Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Prefeitura de Curitiba esclareceu que o imóvel localizado na Rua Doutor Faivre 1212, mencionado recentemente em publicações nas redes sociais, é de propriedade da União e não do município. A administração municipal informou que o local não está cedido à Prefeitura, após uma análise técnica e vistoria realizadas anteriormente.

Segundo a Prefeitura, foi manifestado formalmente o desinteresse na cessão do imóvel, decisão que foi comunicada à Superintendência do Patrimônio da União. Como resultado, o imóvel foi oficialmente devolvido ao governo federal em outubro de 2019.

A administração municipal ressaltou que não possui qualquer responsabilidade sobre a área desde então. No entanto, afirmou que continua acompanhando a situação e se mantém à disposição para colaborar com os órgãos competentes, dentro de suas atribuições legais, caso seja necessário.

O esclarecimento vem em resposta a discussões nas redes sociais sobre a situação do imóvel, buscando evitar informações equivocadas sobre a responsabilidade municipal sobre o local.