Imap abre pesquisa sobre cursos de pós-graduação para servidores

O Instituto Municipal de Administração Pública (Imap) de Curitiba iniciou uma pesquisa com servidores municipais para identificar o interesse em cursos de pós-graduação para o primeiro semestre de 2026. Os funcionários receberam um convite por e-mail e têm até quarta-feira (11/2) para responder ao questionário.

A pesquisa apresenta sete áreas temáticas: Administração Pública, Cidades Inteligentes, Direitos da Pessoa com Deficiência, Governança e Políticas Públicas, Inteligência Artificial, Liderança e Gestão de Equipes e Mudanças Climáticas. Cada servidor pode selecionar até dois temas de interesse.

Os cursos serão custeados pelo próprio Imap, que realiza esse levantamento anualmente desde 2023. As respostas mais recentes de cada participante serão consideradas caso haja múltiplos envios.

Histórico de formação

A Escola de Administração Pública do Imap, criada em 1994, integra a Rede Nacional de Escolas de Governo desde 2012. Sua missão é promover formação e pesquisa para o desenvolvimento da Administração Pública, da cidade e dos cidadãos.

Desde 2017, quando formou sua primeira turma de pós-graduação em Administração Pública com 29 alunos, a escola já certificou mais de 300 servidores em seis cursos diferentes. O corpo docente é composto por 63 professores, sendo 95,2% com pós-graduação Stricto Sensu e 4,7% com Lato Sensu.