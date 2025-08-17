Igreja em Curitiba guarda imagem doada pelo imperador Dom Pedro II

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Difícil contar a história do Santa Cândida sem falar da religiosidade dos imigrantes poloneses pioneiros da região. A pesquisadora Danusia Walesko, descendente dos primeiros imigrantes que chegaram ao bairro Santa Cândida, conta que a imagem de Santa Cândida doada por Dom Pedro II veio de Portugal para a colônia.

A imagem, que estava na Catedral de Curitiba, foi levada à primeira capela construída na colônia em junho de 1876, em uma procissão que reuniu mais de dois mil fiéis e moradores do local.

“Essa imagem está preservada no altar principal da atual igreja matriz do Santa Cândida, inaugurada em 1936 pelo padre João Wislinski, que foi homenageado com o nome da rua que passa na frente do templo”, ressaltou Danusia.

A aposentada Philomena Kachel Schluga cuida da capelinha de Nossa Senhora Aparecida, vizinha da casa onde vive há mais de 60 anos. Ela conta que trouxe a imagem da padroeira de Aparecida, no interior de São Paulo, para colocar no oratório.

Capelinha de Nossa Senhora Aparecida. Foto: Hully Paiva/SECOM

O pequeno santuário de beira de estrada é considerado marco da imigração polonesa, e teria sido erguido em 1880 em homenagem à padroeira da Polônia, Nossa Senhora Czestochowa, na entrada da colônia Santa Cândida.

A capelinha de São Roque, na esquina das ruas Theodoro Makiolka e Maria Noêmia dos Santos, reflete também a religiosidade dos imigrantes. Foi construída em 1901 pelo colono polonês Roque Walesko. A pesquisadora Danusia Walesko, bisneta do colono, ressalta que a capela é um marco da colonização polonesa em Curitiba.

“A capelinha de São Roque foi construída em 1901 dentro da chácara do meu bisavô, que era devoto do santo. Era ponto de parada durante as procissões da Semana Santa e da Padroeira do bairro. As famílias, a maioria descendentes de imigrantes poloneses, vinham para agradecer e fazer pedidos”, conta a pesquisadora.

Festa da Padroeira tem que ter cuque polonês

A venda do cuque polonês na Festa da Padroeira de Santa Cândida é uma tradição que vai completar 80 anos em 2026. Neste ano, a festa tem programação em várias datas do mês de agosto (veja abaixo).

Philomena Kachel Schluga conta que o cuque de polaco não pode faltar nas festas, uma tradição que começou na década de 40. Ela integrava o movimento religioso Filhas de Maria na igreja, quando o padre João Wislinski pediu para as meninas prepararem uma espécie de café colonial para atrair mais gente para a festa. No início, o grupo ficou reticente diante do pedido – pois não tinha louças nem local apropriado para o preparo -, mas conseguiu com a ajuda de outros grupos da paróquia.

A Paróquia Santa Cândida está localizada na Rua Padre João Wislinski, 755, no bairro Santa Cândida, inaugurada em 1936. Foto: Hully Paiva/SECOM

Programação

A Festa da Padroeira no bairro Santa Cândida tem programação variada em agosto, na Igreja Matriz (Rua Padre João Wislinski, 755) e na casa paroquial.

Santa Missa

Data: 17/8

Horário: 10h

Tríduo de Santa Cândida para preparação para a Festa da Padroeira

Data: de 20/8 a 22/08

Horário: 20h

Santa Missa pelos Festeiros

Data: 23/08

Horário: 19h30

Festa de Santa Cândida com procissão, almoço e show de prêmios

Data: 24/8

Horário: 9h

Dia da Padroeira. Santa Missa em louvor a Santa Cândida

Data: 29/8

Horário: às 20h

Tradicional dia do Cuque Polônes

Data: 30/8

Horário: 9h