Uma missa em homenagem às vítimas da covid-19 em todo o Brasil será rezada domingo (16) pelo arcebispo de Curitiba, dom José Antonio Peruzzo. A celebração para lembrar as 105 mil pessoas vítimas do coronavírus até esta sexta-feira (14) será às 18h, no Santuário Nossa Senhora do Guadalupe, no Centro da capital.

publicidade

LEIA MAIS – O que não dizer a um amigo que está sofrendo por ter perdido um ente querido

A missa será transmitida pela TV Evangelizar, Rádios Evangelizar AM e FM e nas redes sociais, incluindo a página do Facebook da Arquidiciocese de Curitiba. A missa ocorre no mesmo final de semana em que a Igreja no Brasil celebra o Dia de Oração e Reflexão pela Vida no Brasil.

A Tribuna precisa do seu apoio!

Neste cenário de pandemia por covid-19, nós intensificamos ainda mais a produção de conteúdo para garantir que você receba informações úteis e reportagens positivas, que tragam um pouco de luz em meio à crise.

Porém, o momento também trouxe queda de receitas para o nosso jornal, por isso contamos com sua ajuda para continuarmos este trabalho e construirmos juntos uma sociedade melhor. Bora ajudar?