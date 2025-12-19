Idosos de Curitiba compartilham dicas de atividades para o recesso

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Com o recesso dos Espaços Conviver e Centros de Esporte e Lazer de Curitiba, idosos que frequentam essas unidades planejam manter-se ativos durante o período. Moradores com mais de 60 anos compartilharam sugestões de atividades para aproveitar o tempo livre na cidade.

Irene Schinka, de 80 anos, pretende continuar dançando no Clube Tradição, próximo ao Terminal Boqueirão. “A entrada tem um valor acessível e passa ônibus perto. Tem muitas pessoas idosas e animadas”, conta. Já o casal Inês e Asverus Krzyzanowski, de 74 e 71 anos, recomenda pesquisar locais com cafés e jantares dançantes.

Além da dança, os idosos planejam outras atividades. Irene vai se dedicar à pintura e aos trabalhos manuais, enquanto Inês pensa em fazer caminhadas moderadas e conhecer o novo Parque Papa Francisco, no Abranches. Fátima Regina de Lima, 64 anos, aproveita para pedalar pela cidade e visitar parques como São Lourenço, Bacacheri, Tanguá e Tingui.

Rodrigo Sozzi, educador físico da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude, sugere visitas ao Parque Olímpico e às academias ao ar livre espalhadas pela cidade. Ele recomenda que os idosos conheçam suas limitações físicas e se exercitem de acordo com sua condição, preferencialmente em grupo para maior motivação.