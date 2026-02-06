Idosos da Unapi visitam barracão da Mocidade Azul em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Cerca de 90 alunos do polo Cajuru da Universidade Aberta à Pessoa Idosa (Unapi) visitaram o barracão da Escola de Samba Mocidade Azul, no Campo Comprido, na tarde desta quinta-feira (5/2). A atividade faz parte da programação da Unapi, uma parceria entre a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e a Universidade Estadual do Paraná para promover o envelhecimento saudável.

Durante mais de duas horas, os idosos conheceram o funcionamento da agremiação, assistiram a apresentações de passistas e visitaram as oficinas onde são produzidos carros alegóricos e fantasias. Na próxima terça-feira (10/2), será a vez dos alunos da Unapi Bairro Novo realizarem a visita.

A Mocidade Azul, fundada em 1972, é a escola de samba mais antiga do Grupo Especial e a maior campeã do Carnaval de Curitiba, com 24 títulos. Este ano, a agremiação levará 600 integrantes para a avenida, distribuídos em 11 alas, com o samba-enredo “A gente dorme só pra descansar porque, sonhar, sonhamos acordados”. O desfile acontecerá no domingo de Carnaval (15/02), após as 2h da manhã.

Jacira Pereira, de 91 anos, a participante mais idosa do grupo, expressou sua satisfação com a experiência: “Casei e tive filhos cedo. Então, aproveitei pouco esse lado leve da vida. Estou gostando muito”. O casal Eduardo Creplive, 71 anos, e Edna Cardoso, 65, também apreciou a atividade, destacando o interesse em conhecer os bastidores do carnaval.

A Mocidade Azul mantém atuação ativa ao longo do ano, desenvolvendo projetos socioculturais como oficinas de artes carnavalescas, ações solidárias na Páscoa e o tradicional Natal Azul. Cerca de 100 dos integrantes da escola têm mais de 60 anos, reforçando a inclusão e participação da terceira idade nas festividades carnavalescas.