Idoso é preso por furto e tentativa de agressão no Centro de Curitiba

Um homem de 73 anos foi preso pela Guarda Municipal de Curitiba (GMC) na tarde de quinta-feira (12/2), suspeito de furto em uma loja na Rua Ébano Pereira, no Centro. A ação ocorreu durante o patrulhamento da Operação Centro Seguro, após denúncias de populares sobre um furto em andamento e uma tentativa de linchamento.

Ao chegar ao local, os agentes encontraram o suspeito já contido por um vigilante do estabelecimento. Segundo o relato do segurança, o idoso era conhecido por envolvimento em furtos anteriores na loja e em outros estabelecimentos da região.

O vigilante informou que, ao perceber o homem escondendo produtos, o abordou solicitando a devolução dos itens furtados – chocolates e um barbeador. O suspeito negou estar com os objetos, mesmo com um deles visível em sua cintura.

A situação se agravou quando o idoso sacou uma faca de cozinha e tentou golpear o vigilante. O segurança conseguiu desarmar o suspeito e contê-lo até a chegada da Guarda Municipal.

Após a prisão, o suspeito e os itens recuperados foram encaminhados à Central de Flagrantes da Polícia Civil do Paraná (PCPR) para os procedimentos legais cabíveis.