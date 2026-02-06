Idoso atropelado por caminhão é resgatado por helicóptero na RMC

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Um senhor de 62 anos foi vítima de um atropelamento por caminhão na tarde desta sexta-feira (06/02), em Almirante Tamandaré, região metropolitana de Curitiba. O acidente resultou em traumatismo cranioencefálico (TCE) grave, exigindo remoção aérea de emergência.

O Núcleo de Operações Aéreas do Paraná (NOA-PR) foi acionado para o resgate. A situação exigiu que a aeronave pousasse diretamente na via, interrompendo o trânsito temporariamente. As informações são da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Antes da chegada do helicóptero, o idoso já havia recebido os primeiros atendimentos e estabilização pela equipe do SAMU. A ação coordenada entre as equipes permitiu que o resgate ocorresse sem intercorrências.

A vítima foi transportada com urgência para o Hospital do Trabalhador, em Curitiba, referência no atendimento de traumas na capital paranaense. Após a conclusão do resgate, a equipe do NOA-PR retornou à base, onde permaneceu em prontidão para novos acionamentos.

Não foram divulgados detalhes sobre o estado atual de saúde do idoso ou as circunstâncias que levaram ao atropelamento.