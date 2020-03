Um hospital voltado a atender exclusivamente os pacientes infectados com o novo coronavírus entrou em funcionamento nesta segunda-feira (30), em Curitiba. O atendimento aos casos de Covid-19 é feito no Centro Hospitalar de Reabilitação do Paraná, que integra o complexo do Hospital do Trabalhador e foi adaptado para esta necessidade, por determinação da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). E já há um paciente internado no local por causa do coronavírus.

De acordo com a Sesa, o hospital conta atualmente com dez leitos de UTI e outros 28 quartos de enfermaria estão sendo transformados em áreas de terapia intensiva, com previsão de funcionamento total até a próxima segunda-feira (6). A unidade possui ainda 40 leitos para isolamento, todos equipados com aparelhos respiratórios. O espaço que até então recebia pessoas internadas para algum tipo de reabilitação, foi esvaziado no fim de semana, com a alta dos últimos pacientes.

“É uma medida que reforça a preocupação do Governo do Estado em oferecer o melhor tratamento possível para as pessoas. A exclusividade nos permite concentrar esforços e treinar pessoas com dedicação integral no enfrentamento ao Covid-19”, afirmou o governador Carlos Massa Ratinho Junior, em nota divulgada no site do governo estadual.

Na última quinta-feira (26), o Paraná apresentou a estrutura disponível para garantir atendimento a pacientes que precisem de suporte médico-hospitalar por causa da Covid-19.

Atendimento especial

O Centro de Reabilitação faz parte do Complexo Hospitalar do Trabalhador, no bairro Novo Mundo, que une quatro unidades de saúde: o Hospital do Trabalhador, o Centro Hospitalar de Reabilitação (CHR), o Centro de Atendimento Integral ao Fissurado Lábio Palatal (Caif) e o Centro Regional de Especialidades Kennedy (CRE), que está sendo transformado em Ambulatório Médico de Especialidades (AME).

Para o diretor-geral do Complexo Hospital do Trabalhador, Geci Labres Souza Júnior, ter um espaço completamente voltado para o tratamento do coronavírus traz vantagens para os atendimentos. “Concentramos equipamentos e material de proteção individual (EPI’s). Além disso, os profissionais da saúde podem se especializar nos cuidados à patologia”, avaliou.

Ele lembrou, ainda, que o Hospital do Trabalhador, em Curitiba, também dedica uma ala ao tratamento do Covid-19. Segundo Geci Labres, são 22 leitos de UTI e outros 17 de isolamento no espaço.

Alerta

Apesar de divulgar o início do funcionamento do hospital exclusivo para pacientes com Covid-19, o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, faz um alerta à população. Ele reforça que a pessoa que estiver com algum sintoma mais grave da doença, como falta de ar, não deve procurar imediatamente o Centro Hospitalar de Reabilitação.

O caminho, segundo Preto, é acionar uma unidade básica de saúde ou de pronto atendimento. São esses locais que farão o encaminhamento se houver necessidade. “Até por uma questão de segurança, para evitar contaminação e a circulação do vírus, devemos respeitar todos os procedimentos”, afirmou.

Ainda de acordo com o secretario, o isolamento social é essencial para evitar a disseminação do vírus. “A Secretaria da Saúde, alinhada com o Governo do Estado, reforça que o isolamento social é importante para evitarmos a contaminação de mais pessoas”.