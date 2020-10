O Hospital Evangélico Mackenzie (HUEM) inaugura seu novo pronto atendimento, em Curitiba, nesta quinta-feira (15). A nova ala, destinada ao público adulto, terá atendimento disponível 24 horas por dia, para pacientes que buscam por consultas de urgência particulares ou feitas por meio de planos de saúde.

Privado e filantrópico, o Hospital Evangélico tem 95% de seu atendimento prestado ao Sistema Único de Saúde (SUS). Mas desde janeiro de 2019, o HUEM está sendo gerido pelo Instituto Presbiteriano Mackenzie (IPM), que promove mudanças na instituição.

“Estamos reestruturando o hospital. Desde que o IPM assumiu já inauguramos nova ala pediátrica, novo PS e nova clínica cirúrgica com UTI, com foco no atendimento ao paciente SUS. Agora estamos investindo também nesta nova unidade voltada para convênios e particulares”, explica o diretor geral do HUEM, Dr. Rogério Kampa.

Estrutura

O novo pronto atendimento tem quatro consultórios, três salas de observação, três salas de ultrassom, duas salas de medicação rápida, uma sala para pequenos procedimentos, uma sala de triagem e uma sala de eletrocardiograma, em um espaço de 880 metros quadrados.

Foto: Divulgação Foto: Divulgação Foto: Divulgação

“As instalações de alta qualidade visam o bem-estar de todos que precisarem ser atendidos em nosso hospital. O trabalho para melhorar é constante, temos outros projetos em andamento para servir a população de Curitiba e do estado do Paraná. Sempre mantendo a vocação filantrópica da instituição”, ressalta Kampa.

Convênios

O novo Pronto Atendimento Adulto do Hospital Universitário Evangélico Mackenzie (HUEM) atenderá os seguintes convênios:

• Amil

• Clinipam

• Med Sul (Evangélico Saúde)

• FUSEx

• Fundação Copel

• Fundação Sanepar

• ICS (Instituto Curitiba Saúde)

• Imtep

• Fundação Saúde Itaú

• Nossa Saúde

• Paraná Clínicas

• Sinam

• Sulamérica

• Unimed

• VOAM (Volvo Odontologia e Assistência Médica).