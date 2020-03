O Hospital Erasto Gaertner inicia nesta quarta-feira (18), seu plano de enfrentamento da epidemia da Sars-Cov-2, o novo coronavírus. O objetivo é garantir a segurança e a prevenção da disseminação intra hospitalar da doença. As visitas foram suspensas, bem como será proibida a entrada de menores de 18 anos e interrompidos os trabalhos voluntários no local.

“Grande parte dos pacientes que circulam diariamente na instituição possui fatores de risco para apresentar sintomas moderados ou graves, sejam pela idade avançada (acima de 60 anos), por comorbidades associadas ou pela imuossupressão (consequência do câncer ou do tratamento que está realizando). Portanto, o HEG está atuando em sintonia com os gestores municipal/estadual para apoiar e atender durante a pandemia”, explicou Carla Martins, diretora Geral do HEG

Por este motivo, os atendimentos oncológicos serão mantidos e todas as equipes assistenciais estão trabalhando com as equipes médicas para verificar a necessidade do comparecimento ao Hospital de cada paciente atendido.

No entanto, outras medidas serão adotadas por tempo indeterminado. Confira a seguir.

• Todas as visitas estão suspensas, conforme Decreto n° 4230, de 16 de março de 2020, assinado pelo governador do Estado do Paraná, Carlos Massa Ratinho Júnior.

• Está expressamente proibida a entrada de menores de 18 anos no HEG e todas as suas unidades operacionais, com exceção os pacientes atendidos na Pediatria e casos avaliados pelo Serviço de Psicologia.

• Estão suspensos também todos os trabalhos de grupos de voluntários realizados no hospital, incluindo os da Rede Feminina de Combate ao Câncer e, por conseqüência, o recebimento de doações de quaisquer que sejam os itens.

• Conforme Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e o Estatuto do Idoso, será permitida a permanência de um acompanhante por paciente com mais de 60 anos e pacientes menores de 18 anos, com, no máximo, uma troca de acompanhante por dia.

• Será realizada triagem em todas as portas de acesso ao Hospital para checagem de temperatura e possíveis sintomas respiratórios. Caso sejam evidenciados febre + um sintoma (tosse, coriza, dificuldade de respiração, dor de garganta), alinhado às orientações vigentes, o HEG orientará o paciente a manter-se em isolamento domiciliar, com tratamento sintomático, hidratação e outros cuidados específicos. Destacamos atenção maior aos pacientes que tendem a seguir com elevada imunossupressão (redução da eficiência do sistema imunológico do paciente).

• Estão sendo instaladas áreas de espera cobertas, porém com as laterais abertas, seguindo a orientação da Organização Mundial da Saúde (OMS) de evitar aglomerações e locais fechados. Ainda esta semana, todos os pacientes deverão aguardar o seu horário agendado na área externa, entrando somente para realização da consulta/procedimento.

• O Hospital Erasto Gaertner possui um canal de contato com o paciente e está à disposição para tirar qualquer dúvida ou confirmar procedimentos.

Contato: www.erastogaertner.com.br/centralderelacionamento ou centralderelacionamento@erastogaertner.com.br.