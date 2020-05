O Hospital Erasto Gaertner (HEG) será responsável pela gestão do Hospital Regional de Guarapuava, que atenderá exclusivamente usuários do SUS com suspeitas e contaminados pelo coronavírus (covid-19). Para isso, anuncia a abertura de 100 vagas para contratação imediata de profissionais para trabalhar no município que fica na região Central do Paraná.

As vagas são para atuar pelo período de seis meses exclusivamente no Hospital Regional de Guarapuava. Após este período, esses novos colaboradores poderão ser transferidos para outras unidades do HEG. as vagas são para: Analista de infraestrutura, Assistente administrativo, assistente social, camareira, copeiro, encarrregado de limpeza, enfermeiro, farmacêutico, higienizador, nutricionista clínica, técnicos de enfermagem, técnico de farmácia e vigia.

Durante o processo seletivo serão informados: salário, benefícios (plano de saúde, plano odontológico e vale alimentação) e horários de trabalho para as equipes a serem formadas. Os interessados deverão encaminhar currículo e comprovação de escolaridade (veja as exigências no final do texto) através do e-mail: recrutamentoguarapuava@erastogaertner.com.br. Mais informações sobre o processo seletivo podem ser obtidos no site do HEG. Não será fornecidas informações por telefone.

O hospital

A expectativa é iniciar os primeiros atendimentos no Hospital Regional de Guarapuava a partir do dia 15 de junho de 2020, com contrato de gestão firmado para seis meses. Ao todo, a estrutura contará com quatro pavimentos: térreo, com recepção e serviço de diagnóstico por imagem; primeiro pavimento, no qual estará instalada a Unidade de Terapia Intensiva (UTI); segundo pavimento, com internamento clínico, e o terceiro pavimento, com dormitórios para os profissionais de saúde que estarão na linha de frente.

O Hospital Erasto Gaertner é filantrópico, atende, anualmente, mais de 50 mil pacientes, e realiza mais de 2 milhões de procedimentos, 87% deles pelo SUS. A partir do início da operação, o HEG irá contar com a colaboração da sociedade para doação de equipamentos de proteção individual e/ou doações em dinheiro que serão revertidas para compra de EPI’s durante o combate ao novo coronavírus.

Veja a exigência de escolaridade para cada vaga a seguir:

CARGO Requisitos ANALISTA DE INFRA Ensino Superior completo em Ciência da Computação, Tecnologia da Informação, Análise de Sistemas, Sistemas de Informação e/ou áreas correlatas e experiência mínima de 6 (seis) meses. ASSIST ADM Ensino médio completo e experiência mínima de 6 (seis) meses. ASSISTENTE SOCIAL Ensino superior completo em Serviço Social, registro ativo no respectivo órgão de classe, experiência mínima de 6 (seis) meses. CAMAREIRA Ensino fundamental completo e experiência mínima de 6 (seis) meses. COPEIRO Ensino fundamental completo e experiência mínima de 6 (seis) meses. ENCARREGADO DE LIMPEZA Ensino médio completo e experiência mínima de 6 (seis) meses. ENFERMEIRO Ensino superior completo em Enfermagem, registro ativo no respectivo órgão de classe, experiência mínima de 6 (seis) meses. FARMACÊUTICO Ensino superior completo em Farmácia, Especialização na área de Farmácia Hospitalar, registro ativo no respectivo órgão de classe, experiência mínima 6 (seis) meses. HIGIENIZADOR Ensino fundamental completo e experiência mínima de 6 (seis) meses. NUTRICIONISTA CLINICA Ensino superior completo em Nutrição, Especialização em Nutrição Clínica, registro ativo no respectivo órgão de classe e experiência mínima 6 (seis) meses. TÉC DE ENFERMAGEM Ensino técnico completo em Enfermagem, registro ativo no respectivo órgão de classe, experiência mínima de 6 (seis) meses. TÉC DE FARMACIA Ensino médio completo e experiência mínima de 6 (seis) meses. VIGIA Ensino médio completo e experiência de 6 (seis) meses.

