Com inauguração marcada para 1.º de setembro, o Hospital Erastinho está contratando vários profissionais. O primeiro hospital de câncer infantil do Sul do Brasil vai contratar enfermeiro, auxiliar de enfermagem, nutricionista, técnico de farmácia, copeiro, vigia, assistente administrativo, encarregado de hotelaria, dietista, assistente de rouparia, camareira, higienizador, auxiliar de serviços gerais, técnico de radiologia e técnico de laboratório.

Os requisitos para quem quiser participar do processo seletivo estão no fim do texto. Para trabalhar no Erastinho, o interessado deve encaminhar currículo para o e-mail

recrutamento@erastinho.com.br. Evelin Santos Rando, gerente de gestão de pessoas do Hospital Erasto Gaertner, reforça que os interessados terão ainda entrevistas com os gestores das áreas.”As vagas ofertadas são para para composição do quadro junto aos colaboradores que serão transferidos da pediatria hoje já existente no Erasto. Estamos ofertando vagas nas áreas, assistenciais, técnica e administrativas. O perfil é voltado para oncologia pediátrica e após a analise do currículo, avaliação de perfil e avaliação teórica. Quem for aprovado nas primeiras etapas seguirão para entrevistas com os gestores das áreas”, disse Evelin Santos.

A construção do hospital durou um ano e meio com uma série de campanhas de auxílio da sociedade. Idealizado pelo Hospital Erasto Gaertner, referência no tratamento de câncer no Paraná, o Erastinho vai atender exclusivamente crianças e adolescentes, oferecendo uma estrutura de serviços em 4.800 metros quadrados.

O Erastinho terá capacidade para até 17 mil consultas, 500 cirurgias e mais de 85 mil procedimentos por ano. O complexo terá 43 leitos de internamento privativos e semiprivativos, recepção, lobby, atendimento ambulatorial, hospital-dia, centro cirúrgico e alas de internação.

O projeto completo custou R$ 30 milhões. Deste valor, R$ 22 milhões foram investidos através de um convênio firmado com o governo do estado do Paraná, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), que destinou cerca de R$ 11 milhões. O restante do valor da obra foi captado pelo Hospital Erasto Gaertner junto à sociedade civil através de eventos, projetos e doações.

Confira as vagas disponibilizadas e requisitos pra trabalhar no Erastinho. Boa Sorte!

Cargo: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II

Ensino Médio completo

Experiência profissional mínima de 6 (seis) meses

Atendimento ao público

Rotinas administrativas em ambiente de prestação de serviços hospitalares



Cargo: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO III

Ensino Médio completo

Experiência profissional mínima de 1 (um) ano

Rotinas administrativas em ambiente de prestação de serviços hospitalares

Pré-faturamento hospitalar



Cargo: TÉCNICO DE FARMÁCIA I

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 6 (seis) meses

Rotinas e práticas em farmácia hospitalar



Cargo: NUTRICIONISTA II (CLÍNICA)

Ensino Superior completo em Nutrição

Especialização em Nutrição Clínica ou Nutrição Oncológica

Registro no respectivo órgão de classe

Experiência Profissional mínima de 1 (um) ano

Conhecimentos específicos:

Área Hospitalar (Oncologia)

Práticas Clínicas

Dietoterapia aplicada às diversas patologias

Controle de infecção hospitalar



Cargo: DIETISTA

Ensino Fundamental completo

Experiência Profissional mínima de 1 (um) ano

Conhecimentos específicos:

Dieta enteral e suplementação dietética

Lactários e fórmulas infantis

Boas práticas de manipulação de alimentos



Cargo: COPEIRO

Ensino Fundamental completo

Experiência Profissional mínima de 6 (seis) meses

Conhecimentos específicos:

Atendimento ao cliente

Dietas hospitalares



Cargo: ENCARREGADO DE HOTELARIA

Ensino Médio completo

Experiência profissional mínima de 1 (um) ano

Conhecimentos específicos:

Rotinas de hotelaria, limpeza e conservação em área hospitalar



Cargo: ASSISTENTE DE ROUPARIA

Ensino Fundamental completo

Preferencialmente experiência profissional mínima de 6 (seis) meses

Conhecimentos específicos:

Rotinas operacionais nos processos de hotelaria hospitalar



Cargo: CAMAREIRA

Ensino Fundamental completo

Experiência profissional mínima de 6 (seis) meses

Conhecimentos específicos:

Rotinas operacionais nos processos de higienização de leitos e hotelaria hospitalar



Cargo: HIGIENIZADOR

Ensino Fundamental completo

Experiência profissional mínima de 6 (seis) meses

Conhecimentos específicos:

Higienização hospitalar e técnicas de limpeza

Desinfecção hospitalar



Cargo: HIGIENIZADOR (COLETA DE RESÍDUOS)

Ensino Fundamental completo

Experiência profissional mínima de 6 (seis) meses

Conhecimentos específicos:

Higienização hospitalar e técnicas de limpeza

Segregação correta de resíduos hospitalares



Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Ensino Fundamental completo

Experiência profissional mínima de 6 (seis) meses

Conhecimentos específicos:

Limpeza e conservação de áreas internas e externas

Jardinagem



Cargo: VIGIA (CONTROLADOR DE ACESSO)

Preferencialmente Ensino Médio completo

Preferencialmente curso profissionalizante de porteiro ou vigia

Experiência profissional mínima de 6 (seis) meses

Conhecimentos específicos:

Atendimento ao público – Controle de acesso



Cargo: ENFERMEIRO

Ensino Superior completo em Enfermagem

Preferencialmente Especialização em Pediatria

Registro no respectivo órgão de classe

Experiência profissional mínima de 6 (seis) meses em Pediatria

Conhecimentos específicos:

Área Hospitalar – Oncologia

Controle de Infecção Hospitalar



Cargo: TÉCNICO DE ENFERMAGEM

Ensino Técnico completo em Enfermagem

Registro no respectivo órgão de classe

Experiência profissional mínima de 6 (seis) meses em Pediatria

Conhecimentos específicos:

Área Hospitalar (Preferencialmente na área de Oncologia)

Controle de Infecção Hospitalar

Cargo: TÉCNICO DE RADIOLOGIA

Ensino Técnico completo em Radiologia

Registro no respectivo órgão de classe

Experiência profissional mínima de 1 (um) ano

Conhecimentos específicos:

Rotina hospitalar na área de Radiologia



Cargo: TÉCNICO DE LABORATÓRIO

Ensino Técnico completo em Laboratório e/ou Biodiagnóstico

Experiência Profissional mínima de 1 (um) ano

Conhecimentos específicos:

Técnicas de Laboratório

Coleta de materiais biológicos

Técnicas de Laboratório/Patologia

