A queda no número de doadores de sangue por causa da pandemia de coronavírus está comprometendo os estoques de sangue do Hospital de Clínicas, em Curitiba. O problema nos estoques também foi constatado pela Secretária de Saúde do Paraná (Sesa) em março passado, quando os bancos de sangue do estado estavam com baixos e preocupantes níveis.

No HC é possível agendar a doação de sangue por meio do site do Biobanco instituição. A doação é rápida, menos de 12 minutos, mas é preciso fazer uma triagem antes.

Quem pode doar?

Ter idade entre 16 anos completos e 69 anos, 11 meses e 29 dias;

Os candidatos com idade entre 16 e 17 anos devem estar acompanhados do seu responsável legal;

O limite para a primeira doação será de 60 anos, 11 meses e 29 dias;

Peso mínimo de 50 kg;

Ter acesso venoso compatível com o procedimento;

Estar descansado, bem alimentado e hidratado, sendo tolerado intervalo máximo de 3 horas da última refeição;

Ser pessoa saudável, sem qualquer sintoma atual de qualquer doença;

Manter comportamento livre de riscos de contaminação de doenças transmissíveis através do sexo e do sangue;

Tatuagem ou micropigmentação, intervalo mínimo de 12 meses após realização;

Piercing em região de mucosa (boca, língua ou genitália) estão inaptos para doação, devendo aguardar 12 meses após a retirada do adorno;

Limite de doações: Mulheres: Intervalo maior que 3 meses entre doações (máximo 3 doações/ano) e homens: intervalo maior que 2 meses entre doações (máximo 4 doações/ano).

Serviço

O Hospital de Clínicas fica na Av. Agostinho Leão Junior, 108, no bairro Alto da Glória, Curitiba. Telefone: (41) 3360 – 1875.

O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h30.