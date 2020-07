Com equipes especializadas, o Hospital Angelina Caron, localizado em Campina Grande do Sul, região metropolitana de Curitiba, bateu seu próprio recorde e em apenas 24 horas realizou sete transplantes. A marca anterior era de seis. Dessa vez, no ida 15 de julho, foram quatro transplantes de rim e três de fígado.

O feito se torna ainda mais importante e digno de notícia porque foi realizado em plena pandemia e porque é preciso equipes especializadas neste tipo de procedimento. Atualmente, a mão de obra médica é escassa em hospitais de todo o Brasil.

“Foram três fígados e quatro rins em 24 horas, realizado em 15 de julho. Poucos locais do mundo têm capacidade técnica e equipe para realizar tantos transplantes em pouco tempo, ainda mais em tempos de pandemia. Tivemos uma queda na doação de órgãos porque os pacientes ficam em UTIs, e agora as unidades estão sendo disponibilizadas aos pacientes com a Covid-19. Felizmente, aconteceu e foi um sucesso”, celebra João Nicoluzzi, médico responsável pela Central de Transplantes.

Os órgãos vieram da região de Londrina e Apucarana e foram ofertados ao HAC pelo Sistema Estadual de Transplantes do Paraná. “Nos preparamos com o protocolo de proteção e testagem de covid-19, tanto nas pessoas que recebem os transplantes, quanto nos profissionais envolvidos na cirurgia. Isso deixa o ambiente o mais seguro possível dentro das possibilidades atuais”, explica Nicoluzzi.

Marco histórico

O médico relata ainda que o fato de poucos hospitais no Brasil realizarem esse volume de transplantes se deve à logística envolvida no processo. “Seguramente, poucos hospitais no país possuem salas e logística disponíveis para realizar tantos procedimentos em um mesmo dia, especialmente operações de fígado, que duram de cinco a seis horas. Para comparação, o transplante renal costuma levar duas horas. Ou seja, quando falamos de transplantes hepáticos, é mais complicado e envolve uma equipe maior”, pontua. Agora, a luta é para que esses pacientes transplantados se reestabeleçam bem e voltem para suas casas com saúde.

Referência em transplantes

Segundo dados de 2019 da Central de Transplante do Paraná, que divulga anualmente o compilado estadual, o Hospital Angelina Caron (HAC) realizou 233 transplantes no ano passado, mantendo-se como a instituição com mais procedimentos feitos no estado.

O desempenho é resultado das ações continuadas contra a desinformação e alguns temores que ainda envolvem a doação de órgãos. “Os resultados anuais são reflexo das ações para a conscientização e reflexão das famílias. A doação de órgãos ainda é um assunto tabu na sociedade, já que os números sempre podem melhorar. Precisamos continuar sensibilizando a população para a necessidade da doação de órgãos e mostrar quantas vidas podem mudar”, afirma o médico.

A quantidade de transplantados pelo Angelina Caron representa 13% dos procedimentos realizados em todo o estado em 2019. Entre os órgãos de maior ênfase no hospital estão pâncreas/rim: dos 16 casos no Paraná, nove ocorreram no HAC (56%).

Qualquer pessoa pode doar órgãos. Para doadores vivos, é preciso concordância e que não prejudique sua saúde. Pessoas em vida podem doar um dos rins, parte do fígado, do pulmão ou da medula óssea. Já para doadores falecidos, é necessário que seja constatada morte encefálica e que ocorra o consentimento da família.

