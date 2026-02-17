Horta no CIC: Projeto une moradores e promove bem-estar em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

No Centro de Referência de Assistência Social (Cras) Vila Verde, no bairro CIC em Curitiba, uma horta comunitária tem se tornado um espaço de convivência e bem-estar para moradores da região. A iniciativa, que acontece às quintas-feiras pela manhã, reúne pessoas atendidas pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) do Cras e voluntários da comunidade.

Jane Gama, de 70 anos, é uma das participantes e descreve a experiência como “maravilhosa”. “A gente se reúne, conversa, dá risada, planta, colhe e semeia junto”, conta. A horta cultiva diversas hortaliças, como alface, pepino e berinjela, que são distribuídas entre os participantes de forma equilibrada.

José Leonardo, de 77 anos, é outro exemplo de dedicação ao projeto. Ele participa ativamente do preparo dos canteiros, plantio e colheita, além de contribuir com mudas e insumos. “A gente trabalha unido em prol da comunidade. É muito gratificante ver tudo crescendo e todo mundo junto”, afirma.

A educadora social Hedilayne Dias, que acompanha a rotina da horta, destaca que a divisão dos alimentos é feita de forma cuidadosa e consensual. “A gente faz a divisão para que todo mundo leve um pouquinho. Quem não quer um item, a gente repassa para quem quer”, explica.

Além dos benefícios nutricionais, a horta comunitária tem se mostrado uma importante ferramenta de inclusão social, promovendo o convívio entre pessoas de diferentes idades e trajetórias, e ajudando a combater o isolamento, especialmente entre os idosos.