Homem que praticava assédio sexual em série é preso em Curitiba

A tranquilidade do bairro Xaxim, em Curitiba, foi abalada com a prisão de um homem acusado de importunação sexual contra sete mulheres. A ação da Polícia Civil do Paraná (PCPR) ocorreu na manhã desta sexta-feira (13/02), após meses de investigação iniciada em março de 2025.

O caso, que chocou a comunidade local, envolveu uma série de atos obscenos praticados pelo suspeito desde 2022. As vítimas relataram que o homem se exibia nu na janela ou sacada de seu apartamento, realizando atos libidinosos à vista de todos.

Durante a operação, as autoridades realizaram buscas na residência do acusado, apreendendo um notebook e um celular para análise forense. A Guarda Municipal de Curitiba prestou apoio crucial nas diligências.

A delegada Sâmia Coser, responsável pelo caso, destacou um padrão preocupante: “O suspeito aparentemente mirava exclusivamente mulheres, já que os atos cessavam quando homens estavam presentes”. Esta constatação reforça a natureza direcionada dos crimes.

As vítimas, profundamente afetadas, relataram sentimentos de invasão e insegurança em suas próprias casas e na vizinhança. O impacto psicológico desses atos deixou marcas significativas na comunidade feminina do Xaxim.

A prisão preventiva do suspeito foi autorizada pela Justiça, considerando a continuidade e gravidade das condutas. Agora sob custódia no sistema penitenciário, o acusado enfrenta sérias acusações enquanto as investigações prosseguem para determinar a extensão total de seus crimes.