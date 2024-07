Homem morre em grave acidente neste sábado na BR-116 na RMC

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrou na manhã da última quarta-feira (17), por volta das 8h, no km 8 da BR-116, em Campina Grande do Sul, região metropolitana de Curitiba, um grave acidente envolvendo carro e caminhão. Com a força da batida, o motorista do carro, de 52 anos, morreu na hora.

O caminhão estava parado no canteiro central desde o dia anterior após também se envolver em um acidente. Ele aguardava o transbordo de sua carga pela empresa responsável. O local estava sinalizado com dispositivos de sinalização do tipo super cone.

Com a pista molhada, o veículo que passava pelo local acabou perdendo o controle, saindo da pista e bateu contra a traseira do caminhão acidentado no dia anterior. O trânsito na região exige atenção dos motoristas. A PRF orienta que os viajantes redobrem os cuidados.

