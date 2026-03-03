Homem furta ambulância em Curitiba e percorre 3 km até ser preso

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Um homem de 35 anos foi preso na manhã desta terça-feira (03) após furtar uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) em frente ao Hospital Cruz Vermelha, no bairro Batel, em Curitiba. O veículo, que pertence ao Governo do Estado e é originalmente alocado em Pontal do Paraná, havia transportado um paciente vítima de infarto até a capital paranaense.

O furto aconteceu no momento em que a equipe médica desembarcou para realizar a entrega do paciente ao hospital. Seguindo o protocolo de atendimento, os profissionais deixaram momentaneamente a ambulância para acompanhar o paciente até o interior da unidade de saúde. Ao retornarem, constataram o desaparecimento do veículo.

“Foi realizado o patrulhamento tático na região onde a viatura foi visualizada na desembargador moto. Foi realizado o acompanhamento que perdurou até a rua 24 de maio onde a equipe juntamente com uma equipe do 12º batalhão conseguiu interceptar o veículo”, explicou a Soldado Estigara, da Polícia Militar.

O suspeito percorreu aproximadamente três quilômetros com a ambulância furtada, atravessando diversas vias da região central da cidade. Durante o trajeto, o homem manteve o giroflex (luzes de emergência) acionado, porém com a sirene desligada, e conduzia em alta velocidade, desrespeitando sinais vermelhos pelo caminho.

A Polícia Militar foi imediatamente acionada e iniciou buscas pela região. A ambulância foi finalmente localizada e interceptada na Praça Ouvidor Quadros, após um acompanhamento que passou por várias ruas, incluindo a Rua 24 de Maio e a Avenida Silva Jardim.

Segundo informações da polícia, o homem detido já possuía antecedentes criminais por furto e roubo. Na mesma madrugada, antes de furtar a ambulância, ele havia tentado entrar em um veículo estacionado, mas foi impedido pela chegada de funcionários do local.

Após a prisão, a ambulância foi encaminhada para perícia técnica, onde será avaliada quanto a possíveis danos. Concluída esta etapa, o veículo retornará à sua base em Paranaguá para continuar prestando atendimentos na região litorânea do estado.

Em nota, o Consórcio Intermunicipal de Saúde do Litoral do Paraná (CISLIPA) informa que a ambulância Alfa do SAMU foi recuperada e está no pátio da Delegacia de Furtos e Roubos, na capital paranaense.

“A equipe que estava a bordo do veículo encontra-se na mesma delegacia, aguardando para prestar depoimento ao delegado responsável. Será realizada perícia técnica para verificar se houve subtração de equipamentos ou danos à ambulância. Concluídos os procedimentos, o veículo será liberado”, diz a nota, que informou que a direção executiva do consórcio acompanha o caso em Curitiba.

A CISLIPA/SAMU informou ainda que colocou em operação uma ambulância Alfa provisória. A previsão é de que, no período da tarde, a ambulância recuperada chegue a Paranaguá e retome suas atividades.

