Homem em surto psicótico fica entalado entre prédios no Centro de Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Um homem precisou ser resgatado após ficar preso enquanto escalava prédios próximos à Rua XV de Novembro, no Centro de Curitiba, na manhã deste domingo (14). De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, ele estava em surto psicótico e chegou a tentar invadir um imóvel enquanto se movimentava pelo vão entre os prédios.

As equipes foram acionadas após o próprio homem ligar para o Corpo de Bombeiros por volta das 9h30, solicitando ajuda. Durante a ligação, ele afirmou que trabalhava em uma empresa e teria caído acidentalmente entre os edifícios durante o serviço.

+ Veja mais: Vai ter horário de verão em 2025? Governo Federal não descarta possibilidade

Ao chegar ao local, os bombeiros constataram divergências na versão apresentada. O homem havia caído no vão entre os prédios enquanto tentava invadir um apartamento. Foi identificado que ele apresentava sinais de surto psicótico e possuía histórico de esquizofrenia.

O resgate ocorreu com o homem consciente. Ele recebeu atendimento de uma equipe do Samu no local antes de ser encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Boa Vista para acompanhamento médico.