Homem é preso por importunação sexual em ônibus de Curitiba

- Atualizado: 29/01/26 15h04
Guarda Municipal atende ocorrência de importunação sexual em coletivo e encaminha caso ao NUCRIA. Foto: Pedro Ribas/SECOM

A Guarda Municipal de Curitiba prendeu na tarde de quarta-feira (28) um homem de 64 anos acusado de importunação sexual dentro de um ônibus da linha Santa Cândida/Capão Raso. O suspeito teria realizado filmagens sem consentimento de uma menor de idade no interior do veículo, segundo relatos de testemunhas que acionaram as autoridades.

Ao chegarem ao local, os agentes da Guarda Municipal fizeram contato com uma testemunha que afirmou ter flagrado o suspeito utilizando um celular para filmar a vítima. Passageiros contiveram o homem até a chegada da equipe.

Durante a abordagem, os guardas constataram que o aparelho celular do acusado estava desbloqueado. Na memória do dispositivo, foram encontradas imagens da vítima e de outras mulheres. Diante das evidências, o suspeito, a vítima e as testemunhas foram encaminhados ao Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente Vítimas de Crimes (Nucria) para os procedimentos legais cabíveis.

