Homem é indiciado pela polícia por hastear bandeira neonazista em Matinhos

Um homem, de 53 anos, foi indiciado pelo crime de incitar a discriminação e o preconceito em razão da raça, etnia ou procedência nacional, pela Polícia Civil do Paraná (PCPR), na quinta-feira (15). Ele foi identificado como o responsável por hastear uma bandeira com símbolos neonazistas em Matinhos, no Litoral do Paraná, no ano de 2021.

De acordo com a polícia, na ocasião, o indivíduo, que residia em Ponta Grossa (PR), havia alugado uma casa no Pico de Matinhos, região alta da cidade, durante um campeonato internacional de surfe. Em determinado momento, posicionou a bandeira na parte externa da residência.

No dia dos fatos, um boletim de ocorrência foi registrado e policiais civis estiveram no local, para apreender o objeto e identificar o responsável.

Aos policiais, o homem alegou que se tratava de uma bandeira histórica e ligada às origens de sua família na Alemanha. Porém, após longa investigação, foi constatado que a bandeira apresentava símbolos diretamente ligados ao nazismo, movimento racista que ocorreu naquele país no século passado.

Apologia a movimento racista e antissemita

“Ao hastear bandeira na mais alta posição da casa onde estava temporariamente hospedado, à vista das pessoas de diferentes nacionalidades que frequentavam o evento de sufe, o agente fez apologia a movimento extremista e reconhecidamente racista e antissemita, menosprezando e depreciando grupo que considera inferior com o objetivo de reafirmar pretensa superioridade, o que chamou a atenção dos que frequentavam o local”, afirma o delegado da PCPR Thiago Fachel.

Diante dos indícios sobre a autoria do crime, o inquérito foi concluído e remetido ao Ministério Público.

Povo unido! População não quer o corte de 237 árvores em Curitiba. E agora? Conhece? Loja com armas e itens esportivos faz 80 anos em Curitiba Top 10! Quais são os bairros de Curitiba com maior valorização de imóveis??