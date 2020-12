Uma ocorrência no começo da noite desta segunda-feira (14) chamou a atenção da Polícia Militar. Um homem que tem apenas uma perna teve as muletas roubadas. A situação aconteceu na Rua Presidente Afonso Camargo, no bairro Jardim Botânico, em Curitiba.

De acordo com a Polícia Militar, a vítima fez o acionamento via Central 190. Uma viatura do 20º Batalhão da PM se deslocou até o local para localizar o suspeito. No entanto, até às 20 horas ele não havia sido localizado.

A PM não soube informar se mais objetos foram roubados da vítima.