Uma denúncia de maus-tratos de um cachorro resultou na prisão de um homem de 39 anos no município de Colombo, Região Metropolitana de Curitiba. Em um vídeo enviado à Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA), um Pinscher aparece amarrado por um fio de televisão. Com base nas imagens, na segunda-feira (7), a polícia realizou uma ação de busca apreensão na residência do suspeito. Além da prisão dele, o Pisncher e um Yorkshire foram resgatados.

+ Leia mais: Delegado de Curitiba vira ‘paladino’ pela causa animal e põe infratores na cadeia

Segundo o delegado Matheus Laiola, da DPMA, os cães ficavam presos pelo fio de televisão, passavam fome, eram agredidos e ficavam em um ambiente sujo. “O vídeo serviu como evidência para desencadear a operação. Nos fomos até a residência para constatar os maus-tratos. O suspeito foi preso e os cães recolhidos para serem levados a um lar temporário”, disse Laiola.

Ainda segundo a Polícia Civil, o suspeito teria dito que não cuidava dos cachorros porque não gostava da raça Pincher. Também foi informado que denúncias de maus-tratos podem ser feitas na delegacia e que a construção de provas como a do vídeo deste caso podem contribuir nas investigações.