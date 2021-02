A rede de supermercado paranaense Condor realiza no dia 12 de fevereiro um mutirão online para contratar 90 colaboradores para atuar nas suas lojas de Curitiba e Região Metropolitana, nas áreas de empacotador, operador de caixa, repositor, técnico de manutenção e zelador.

Para participar da seleção, os interessados devem enviar o currículo até o dia 10 de fevereiro para o e-mail: recrutamento.operacao@condor.com.br com o nome da vaga no assunto. Os currículos enviados passarão por uma triagem e os selecionados irão participar do mutirão no dia 12 de fevereiro, exclusivamente de forma remota.

As vagas são destinadas para pessoas acima de 18 anos e que tenham disponibilidade de horário. Experiência na área será um diferencial.

Observação: não serão recebidos candidatos ou currículos presencialmente.