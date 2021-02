Pais e responsáveis devem ficar atentos! A prefeitura de Curitiba liberou um link para que seja escolhido o formado das aulas das crianças a partir do próximo dia 18 de fevereiro. Os pais e responsáveis poderão escolher entre o formato híbrido (presencial e videoaulas da TV Escola Curitiba) ou remoto, por meio de videoaulas e kits pedagógicos individuais. A escolha pode ser feita neste link, que ficará disponível até dia 10 de fevereiro.

Este ano, os 140 mil crianças e estudantes da rede municipal de ensino iniciarão o ano letivo no modelo híbrido, no qual parte irá presencialmente para a unidade em determinados momentos (presencial + videoaula) e os demais acompanharão, de maneira exclusivamente remota, os conteúdos por meio de videoaulas e com kits pedagógicos.

Quem quiser alterar o formato escolhido pode mudá-lo ao longo do ano, basta avisar a unidade e refazer a opção.

Segurança contra covid-19

Para quem frequentar as unidades, o protocolo prevê as medidas necessárias, como uso obrigatório de máscara, distanciamento entre as carteiras de 1,5 metro, horários alternados de intervalo, uso de álcool gel, tapetes sanitizantes, interdição de bebedouros coletivos, aferição de temperatura, entre outros.

A ocupação máxima será de 50% da capacidade, o que varia conforme o tamanho da escola. Para garantir os limites dentro das salas de aula, os estudantes serão divididos em grupos.

Os equipamentos e produtos de limpeza – como tapetes sanitizantes, totens de álcool gel, face shields, máscaras, álcool gel 70% – já foram adquiridos pela Secretaria da Educação e distribuídos às unidades.