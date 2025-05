Helicóptero da PM pousa em supermercado na RMC para salvar motociclista

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Um helicóptero do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA) precisou pousar em um estacionamento do supermercado Harger Atacado e Varejo, na manhã desta sexta-feira (16), em Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba, para atender uma ocorrência de trânsito.

Segundo o BPMOA, o auxílio da aeronave foi necessário devido à gravidade do caso: Um homem de 37 anos que conduzia uma moto e se chocou com um carro.

A Guarda Municipal e uma ambulância do SAMU acompanharam o trajeto do local do acidente até o supermercado.

A vítima foi socorrida em estado gravíssimo, com fratura exposta no braço, perna e trauma de tórax.

