Um acidente entre carro e moto na tarde desta quinta-feira (31), em Curitiba, deixou um motoqueiro, de 24 anos, gravemente ferido. Ele precisou ser socorrido de helicóptero por causa dos ferimentos na região da cabeça.

O acidente ocorreu na Avenida Toaldo Túlio, no Orleans, na altura do número 4556, quase esquina com a Rua José Michna Filho, próximo ao viaduto da BR-277. O Siate foi acionado por volta das 15h40. O trânsito ficou bloqueado no local até às 16h40.

Segundo o soldado Zamboni, dos Bombeiros, a vítima precisou ser estabilizada antes de ir para o helicóptero. “Havia sangramento no ouvido. A equipe deu bastante atenção a esse quadro. Por causa do trânsito, o apoio do BPTran foi fundamental para o socorro”, disse Zamboni.

A aeronave de socorro, pela falta de espaço na Toaldo Túlio, pousou na pista de moto de uma autoescola, em um terreno particular, próximo ao local do acidente.

O acidente ocorreu quando um veículo Agile branco, que tinha uma mulher como motorista, seguia no sentido BR-277 e resolveu fazer a volta na via, em uma manobra conhecida como balão. O motoqueiro, que também vinha sentido BR-277, não pode frear e a moto, uma Yamaha 125, atingiu o meio do carro.

Segundo testemunhas da autoescola onde o helicóptero pousou, o motoqueiro chegou a buzinar para alertar a motorista do Agile. No entanto, a ação do homem não foi suficiente para evitar o acidente.

Após a liberação do trânsito, o tráfego de veículos foi normalizado. O acidente, mesmo próximo do Viaduto do Orleans, não impactou o fluxo de veículos na BR-277.