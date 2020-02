O bar curitibano Heavy Hops vai realizar um evento beneficente neste sábado, a partir das 18h, em prol da brasileira Alexandra Muniz, que mora temporariamente nos Estados Unidos e foi diagnosticada, recentemente, com uma doença rara autoimune chamada Miastenia Gravis.

A doença causa algumas consequências como dificuldade para falar, andar e outras coisas, podendo, inclusive, causar problemas mais graves. Alexandra precisa de recursos para o tratamento, visto que está impossibilitada de trabalhar.

O bar fará o evento em parceria com a banda curitibana Vagão. O grupo cobrará R$ 7 de couvert artístico, que serão totalmente revertidos em doações para Alexandra. Um percentual do faturamento do bar também será repassado para a causa da brasileira.

O Heavy Hops fica na Rua Barão dos Campos Gerais, 335, Loja 51, Juvevê.

Mais informações e doações diretas em: https://www.vakinha.com.br/vaquinha/todospelaxan-carolina-muniz