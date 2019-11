O frio está passando, a Primavera está chegando e nada melhor do que celebrar a nova estação do ano com uma festa especial. Pensando nisso, a cervejaria paranaense Way Beervai promover uma edição especial do Saturday Way, que terá como tema “Spring Session”. Durante o evento, serão realizadas diversas ações especiais e inéditas na cervejaria.

Uma das grandes atrações do Saturday Way Spring Session será a escolha da nova cerveja da Way Beer. O público poderá escolher o lançamento de Primavera da cervejaria entre três tipos de mel de abelhas nativas paranaenses, acrescentados a mesma receita de saison, estilo que se destaca por ser desenvolvido com ingredientes regionais. Os participantes da ação vão participar de um sorteio de 20 caixas da cerveja quando ela for engarrafada e a três kits com cervejas exclusivas do Spring Session.

O público terá a oportunidade, também, de saborear algumas das principais cervejas da Way Beer, com valores a partir de R$ 7, entre elas Premium Lager, American Pale Ale, Avelã Porter, Red Ale, Amburana Lager, Die Fizzy Yellow IPA, Witbier, Cream Porter. A cervejaria vai disponibilizar, também, os seus Crowlers, com vários rótulos à disposição do público; a jarra de chope de 1 litro; e sua coleção de Calderetas colecionáveis, que serão vendidas por R$ 10.

Outro destaque do Saturday Way ficará por conta das opções gastronômicas, com destaque para os hambúrgueres do Cidadão do Mundo, os sanduíches preparados com o pão bagel da Kombagel, massas do La Grappa e, também, opções leves que combinam com a estação. Para completar, a Way Beer vai oferecer um espaço kids, com diversas atrações; e a curitibana Esalflores, maior floricultura e Garden center do Brasil, vai apresentar diversas atividades relacionadas a jardinagem.

O Saturday Way acontece no sábado (24), será realizado na fábrica daWay Beer (Rua Pérola, 331 – Pinhais), na região metropolitana de Curitiba, das 12h às 18h. A entrada é gratuita, mas a capacidade de público será limitada. Mais informação pelo telefone (41) 3653-8853ou no site www.waybeer.com.br.