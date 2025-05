Guns N’ Roses em Curitiba? Rumores indicam novos shows no Brasil ainda em 2025

Com apresentações agendadas até 31 de julho, o Guns N’ Roses pode retornar a Curitiba três anos após sua última passagem pela cidade. A turnê “Because What You Want & What You Get Are Two Completely Different Things”, que comemora os 40 anos da banda, inclui datas confirmadas na Ásia e na Europa. Mas e vai ter Guns N´Roses em Curitiba em 2025?

Os rumores ganharam força nas redes sociais após a produtora StarTicket confirmar um show em San Salvador, capital de El Salvador, ao jornal La Prensa Gráfica. A data, no entanto, ainda não foi divulgada.

A passagem pelo país da América Latina indica a possibilidade de novas paradas no continente, incluindo no Brasil. Além de Curitiba, há expectativa de apresentações em São Paulo e Florianópolis, previstas para o final de outubro deste ano.

Guns N´Rose em Curitiba

Nas últimas apresentações em Curitiba, realizadas em 2022 e 2016, a banda subiu ao palco da Pedreira Paulo Leminski diante de aproximadamente 20 mil pessoas. Desde então, a formação do grupo passou por mudanças. Nesta turnê, o Guns N’ Roses conta com um novo baterista, o norte-americano Isaac Carpenter, que substitui Frank Ferrer.

As datas e locais devem ser confirmados pela produtora nas próximas semanas. Bora aproveitar para entrar no clima?

