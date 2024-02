Guga Caçador de Boteco, um projeto que inicia em 2024, mas que está na minha cabeça faz anos. Em várias situações da vida, uma cervejinha em um boteco ajudaram a aliviar a tensão do dia a dia. Digo sempre que tendo o copo cheio e um petisco na mesa, a pessoa curte e vive numa boa!

Bar, boteco, botequim, pé sujo, catedral do gole e tantas variáveis surgiram a partir de 1590 para denominar o balcão, móvel que separa os clientes dos donos dos estabelecimentos. No Brasil, os bares surgiram com a chegada da família real em 1808, ou seja, o botequeiro raiz tem sua origem europeia. O boteco é um bar popular, seu nome vem de “bodega” (venda).

O objetivo do blog Guga Caçador de Boteco é ir aonde está o povo, ou seja, atrás da essência mais democrática do país. Sabe aquele piso antigo de madeira balançando, uma porção de torresmo ou mortadela cortadinha no prato de alumínio, um estufa de salgados generosa ou um copo pequeno cheio de batida de maracujá? Sim, esses são os lugares que a Tribuna do Paraná quer valorizar, e as pessoas que honram o balcão.

Cada semana o Guga Caçador de Botecos vai contar uma história recheada de emoção, e vamos juntos abraçar essa ideia. Mande sugestões para fazermos essa visita que promete ser intensa. Siga também nas redes sociais o @cacadordeboteco para a prosa diária. Bora tomar uma e contar causos?

Primeira caçada do Guga Caçador de Boteco!

Que tal conhecer a primeira caçada? Nosso Boteco fica no bairro Boa Vista, um local cheio de história, decoração peculiar e petiscos de tirar o chapéu. Confira já!

