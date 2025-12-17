Guardas municipais surpreendem menina de 6 anos fã da corporação em aniversário

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A pequena Isadora Helena Lopes, moradora do bairro Boa Vista em Curitiba, teve uma surpresa especial em seu aniversário de 6 anos no dia 28 de novembro de 2025. Atendendo ao desejo da menina de ter uma festa com o tema da Guarda Municipal, agentes da corporação compareceram à celebração, tornando o sonho da aniversariante realidade.

A admiração de Isadora pela Guarda Municipal começou cedo. Segundo sua mãe, Daiane Junqueira, a menina sempre acenava para as viaturas que passavam. O contato frequente com os guardas que fazem a segurança no Clube da Gente do Boa Vista, onde Daiane trabalha, intensificou essa admiração.

A surpresa foi organizada pelo GM Paulo Roberto dos Santos, com apoio de outros agentes. Participaram da ação os guardas Sérgio Augusto de Souza, Luci Merilin Ribas da Fonseca, Ronaldo Pereira, Fábio Demétrio e Celso de Andrade Correia Pinto.

Durante a festa, Isadora teve a oportunidade de entrar na viatura, tirar fotos, subir na motocicleta da Guarda e até acionar a sirene. Quando questionada sobre o motivo de gostar tanto da Guarda Municipal, a menina respondeu: “Porque eles protegem o pessoal na escola, lá no clube”.

Isadora já demonstra interesse em seguir carreira na Guarda Municipal quando crescer, inspirada especialmente pela guarda Luci Merilin Ribas da Fonseca. Para a mãe, Daiane, o gesto da Guarda Municipal vai além de uma surpresa de aniversário, destacando a importância de valorizar esses profissionais e seu trabalho essencial para a segurança da cidade.