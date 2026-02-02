Guarda Municipal recupera calçados furtados de loja no Centro de Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Guarda Municipal de Curitiba (GMC) recuperou 15 pares de calçados furtados de uma loja na Rua XV de Novembro, no Centro da cidade. Os produtos, avaliados em cerca de R$ 3 mil, foram devolvidos à proprietária do estabelecimento após os procedimentos legais. O furto foi descoberto pela gerente ao abrir a loja e notar sinais de invasão.

Durante as investigações, as equipes da GMC descobriram que um suspeito havia sido abordado horas antes na Praça Generoso Marques com 15 caixas de calçados e um malote em dinheiro. Na ocasião, não havia registro de furto, e o suspeito foi liberado. Os objetos foram encaminhados à Central de Flagrantes da Polícia Civil do Paraná.

Após a confirmação do furto, o Grupo de Pronto Emprego (GPEO) da GMC vinculou os produtos ao estabelecimento comercial. A proprietária foi orientada a registrar o boletim de ocorrência para recuperar os calçados. Apesar de novas buscas, o suspeito não foi localizado.

A Guarda Municipal reforça a importância do registro imediato das ocorrências para agilizar a identificação da procedência dos objetos e a responsabilização dos suspeitos envolvidos em casos semelhantes.