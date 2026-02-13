Guarda Municipal prende suspeitos de tráfico no Centro de Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Guarda Municipal de Curitiba (GMC) prendeu quatro suspeitos de tráfico de drogas na região central da cidade nesta sexta-feira (13/2). A ação faz parte da Operação Centro Seguro e contou com o apoio das câmeras de monitoramento da Muralha Digital e do cão farejador do Grupo de Operações com Cães.

Na Rua Barão do Serro Azul, equipes do Grupamento Tático de Motos (GTM) e do Grupo de Pronto Emprego Operacional (GPEO) prenderam um casal após flagrarem uma situação suspeita de troca de objetos e dinheiro. Com os suspeitos, foram encontradas 79 pedras de crack, porções de maconha, substâncias semelhantes a ecstasy, R$ 835 em dinheiro e objetos como relógios e correntes.

O cão farejador localizou mais 70 pedras de crack escondidas em uma caixa da empresa de água e saneamento próxima ao local da prisão. As drogas tinham embalagem semelhante às nove pedras encontradas com um dos suspeitos.

Em outra ação na Rua do Rosário, o Grupo de Operações Especiais (GOE) prendeu outro casal com 16 pedras de crack. Todos os suspeitos e as drogas apreendidas foram encaminhados à Central de Flagrantes da Polícia Civil para os procedimentos legais.