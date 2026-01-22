Guarda Municipal prende suspeito e apreende 30 kg de maconha em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Uma operação conjunta da Guarda Municipal de Curitiba (GMC) e da Polícia Civil do Paraná (PCPR) resultou na prisão de um homem por tráfico de drogas e na apreensão de 30 quilos de substância análoga à maconha no bairro Umbará, em Curitiba, nesta quinta-feira (22). A ação foi realizada após denúncias sobre um imóvel utilizado para produção e armazenamento de drogas que abasteceriam pontos de venda no bairro Guaíra.

Após levantamento prévio, as equipes observaram movimentação suspeita de veículos no local denunciado. Os agentes também visualizaram substâncias semelhantes à maconha, reforçando a suspeita de tráfico de drogas. Durante a operação, policiais civis com apoio do Grupo de Operações com Cães (GOC) realizaram uma varredura na casa.

Um homem foi localizado em um dos cômodos e confessou a existência de tabletes de maconha embalados a vácuo, escondidos embaixo de uma cama. O suspeito foi detido e encaminhado ao 8º Distrito Policial da PCPR para os procedimentos legais cabíveis.

A apreensão de grande quantidade de drogas e a prisão do suspeito representam um golpe significativo no tráfico de entorpecentes na região, contribuindo para a segurança pública da capital paranaense.